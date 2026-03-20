В Госдуме рассказали, как правильно хранить семена дома

Семена в квартире дачникам лучше всего хранить в дверце холодильника или нижней полке, где нет резкого перепада температуры и влажности. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда семена, купленные с большими надеждами, либо не всходят вовсе, либо дают редкие и чахлые ростки. Чаще всего проблема кроется не в качестве семян, а в условиях их хранения. Начну с главных врагов семян при хранении. Их четыре: тепло, свет, влага и доступ воздуха. Температура — критический фактор. Для большинства культур оптимальный диапазон хранения составляет от 0 до плюс 10 градусов. При более высокой температуре семена начинают активно дышать, расходуя запас питательных веществ, и быстро теряют всхожесть. Влага еще опаснее: при повышении влажности воздуха выше 60% семена могут отсыреть, заплесневеть, преждевременно прорасти или погибнуть. Свет стимулирует прорастание, поэтому хранить семена нужно в полной темноте. А доступ кислорода ускоряет окислительные процессы, поэтому герметичная упаковка предпочтительнее, особенно для ценных и редких культу», — пояснил Чаплин.

Идеальное место для хранения семян в городской квартире, по словам депутата, — дверца холодильника или нижняя полка, где температура наиболее стабильна. Чаплин отметил, что многие садоводы успешно хранят семена в погребе, но там нужно следить за влажностью. Не подходят для хранения кухонные шкафчики над плитой или батареей — там слишком тепло и часто меняется влажность. Также не стоит оставлять семена на балконе или в неотапливаемой даче на зиму — перепады температур и промерзание могут их погубить.

Чаплин также рассказал о конкретных условиях хранения семян разных культур.

«Семена большинства овощей (томаты, перцы, баклажаны, капуста, тыквенные) отлично хранятся при температуре около плюс 5-10 градусов в бумажных пакетиках или тканевых мешочках, уложенных в герметичный контейнер. Семена лука, укропа, моркови, петрушки сохраняют всхожесть не более двух-трех лет, поэтому их лучше использовать свежими. А вот семена огурцов и кабачков, наоборот, при хранении 2-4 года дают более высокие урожаи, чем свежие. Отдельный разговор — хранение луковиц, клубней и корневищ многолетников. Им нужен период покоя, но при этом они не должны пересыхать или загнивать. Луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий хранят в сухом проветриваемом помещении при температуре около плюс 17-20 градусов до осенней посадки. Их укладывают в один слой в ящики с сетчатым дном, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Клубни георгинов после выкопки просушивают и хранят в погребе или холодильнике при температуре плюс 3-7 градусов, пересыпав опилками, торфом или песком, чтобы они не пересыхали», — отметил Чаплин.

Он также поделился, как правильно подготовить семена перед закладкой на хранение.

«Собранные своими руками семена обязательно досушивают при комнатной температуре в течение нескольких недель, рассыпав тонким слоем. Важно откалибровать их, удалив поврежденные и щуплые экземпляры. Покупные семена, как правило, уже готовы к хранению, но если вы вскрыли пакет и использовали не все, оставшиеся семена нужно плотно закрыть и убрать в прохладное место. И последний совет: обязательно подписывайте пакеты и контейнеры», — заключил Чаплин.



Ранее в Госдуме предупредили о рисках при покупке и аренде дачи.