Мужчина изнасиловал бывшую девушку из-за невозвращенного ею долга

Таиландец изнасиловал бывшую девушку и шантажировал ее, требуя вернуть долг
В Бангкоке мужчина изнасиловал свою бывшую девушку в общественном туалете, а затем шантажировал ее откровенными видеозаписями, требуя вернуть долг. Об этом пишет The Thaiger.

Как сообщается, 28-летний подозреваемый Джирапас Кангванкрай сдался полиции 18 марта, за несколько дней до этого за помощью к правоохранителям обратилась его бывшая девушка по имени Нок. Она заявила, что наткнулась на публикацию приватного видео с ее участием, которое выложил в сеть Кангванкрай. По ее словам, они познакомилась через приложение для знакомств и встречались около трех лет.

В какой-то момент Нок взяла у возлюбленного взаймы около 700 тыс. бат (более 1,7 млн рублей — прим. ред.), после чего пара рассталась. В июне 2024 года мужчина подкараулил девушку на улице и затащил в туалет, где надругался над ней и записал видео с целью шантажа. Задержанный дал признательные показания и заявил, его семья владеет ювелирным магазином, а долг Нок привел к его финансовым проблемам.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до психического расстройства.

 
