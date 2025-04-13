Петербургский подросток напился, подрался с отцом и оказался в реанимации с отравлением

В Петербурге юноша отравился алкоголем, подрался с отцом и попал в реанимацию

В Петербурге 16-летний подросток напился, подрался с отцом и попал в реанимацию с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Несовершеннолетний, употребивший спиртные напитки, поссорился из-за распития с отцом на автобусной остановке на Геологической улице в Красном Селе. Конфликт закончился дракой между родственниками, и в результате подростка доставили в отдел полиции.

В отделе подростку стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Юношу госпитализировали в детскую больницу, врачи диагностировали у него острое пероральное отравление этанолом. Состояние несовершеннолетнего оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Отмечается, что подросток нигде не учится и не работает. У него полная, но неблагополучная семья. Юноша стоит на учете в полиции из-за распития спиртного и ухода из дома.

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