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Петербургский подросток напился, подрался с отцом и оказался в реанимации с отравлением

В Петербурге юноша отравился алкоголем, подрался с отцом и попал в реанимацию
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге 16-летний подросток напился, подрался с отцом и попал в реанимацию с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Несовершеннолетний, употребивший спиртные напитки, поссорился из-за распития с отцом на автобусной остановке на Геологической улице в Красном Селе. Конфликт закончился дракой между родственниками, и в результате подростка доставили в отдел полиции.

В отделе подростку стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Юношу госпитализировали в детскую больницу, врачи диагностировали у него острое пероральное отравление этанолом. Состояние несовершеннолетнего оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Отмечается, что подросток нигде не учится и не работает. У него полная, но неблагополучная семья. Юноша стоит на учете в полиции из-за распития спиртного и ухода из дома.

Ранее в Ленобласти на тротуаре нашли школьницу, впавшую в кому после алкоголя.

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