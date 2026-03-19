В Тюменской области из рабства освободили 20 человек

Банда из Тюмени похищала людей ради рабского труда на стройках

В Тюменской области раскрыли ОПГ, похищавшую людей ради принудительного труда, сообщает Следком.

По данным ведомства, с 2018 года по 11 февраля 2026 года обвиняемые и их сообщники искали уязвимых граждан: алкоголиков, бездомных и людей в тяжелой жизненной ситуации. Они заманивали их в квартиры в Тюмени, где удерживали под угрозой насилия или с его применением. Затем жертв перевозили на стройки Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов для эксплуатации.

От действий преступной группы пострадали не менее 20 жителей области, все они были освобождены. Шестерых человек арестовали по обвинению в похищении людей из корыстных побуждений (п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливает других соучастников и возможных жертв.

Ранее отец и сын использовали рабский труд, добывая золото в Амурской области.

 
