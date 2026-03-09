Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяные подростки устроили массовую драку и погром в российском кафе, это попало на видео

Во Владивостоке пьяные подростки устроили в кафе массовую драку и погром

Во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в темное время суток в заведении «Порт-Артур». По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в кафе и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула массовая драка.

По словам посетителей, участники потасовки набрасывались на тех, кто пытался их успокоить, прыгали по столам, хватали бутылки и швыряли их в людей. Гости кафе вынуждены были жаться по углам и долго не могли покинуть помещение. Охраны в заведении не заметили.

До этого после массовой драки в ТЦ Москвы арестовали шестерых человек. В конфликте участвовали около 15-20 человек.

Ранее в Татарстане шестеро участников массовой драки получили реальные сроки.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!