Пьяные подростки устроили массовую драку и погром в российском кафе, это попало на видео

Во Владивостоке пьяные подростки устроили в кафе массовую драку и погром

Во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в темное время суток в заведении «Порт-Артур». По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в кафе и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула массовая драка.

По словам посетителей, участники потасовки набрасывались на тех, кто пытался их успокоить, прыгали по столам, хватали бутылки и швыряли их в людей. Гости кафе вынуждены были жаться по углам и долго не могли покинуть помещение. Охраны в заведении не заметили.

