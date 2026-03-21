Власти Чехии назвали возможные причины пожара на оружейном заводе

Idnes: пожар на объекте в Пардубице в Чехии рассматривают как теракт

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что пожар на территории оружейного завода в городе Пардубице на востоке страны может быть терактом. Об этом пишет издание Indes.

По словам министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара, на предприятии планировали начать производство дронов.

Пожар на заводе начался утром 20 марта, около 08:00 часов (10:00 мск) пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших в результате инцидента нет, но практически полностью уничтожено техническое помещение.

Через несколько часов после пожара ответственность на себя взяла пропалестинская группировка The Earthquake Faction.

«Ключевой производственный центр израильского оружия был подожжен подпольной группой, чтобы положить конец его роли в продолжающемся израильском геноциде в Газе», — заявили в группировке.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также говорил, что поджог предприятия в Пардубице рассматривается как теракт.

Он добавил, что принял решение созвать заседание Совета государственной безопасности Чехии.

