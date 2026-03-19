Россиянам объяснили, как отличить настоящий ИИ в технике от маркетинговой уловки

Эксперт Викторов: обещанные AI и Smart в технике могут быть не ИИ, а автоматизацией
Приставки AI и Smart сегодня можно увидеть на самой разной бытовой технике — от телевизоров и холодильников до электрических зубных щеток. Покупатели часто воспринимают такие обозначения как маркер более технологичной модели. Однако за одинаковыми формулировками могут скрываться разные решения: в одних случаях речь действительно идет о технологиях ИИ, в других — о продвинутой автоматизации, рассказал «Газете.Ru» Владимир Викторов, руководитель направления бытовой техники и электроники в Мегамаркете.

Главное отличие технологий искусственного интеллекта от обычной автоматизации заключается в способности системы анализировать данные и адаптировать свою работу. Автоматические функции работают по заранее заданному сценарию: устройство выполняет определенную программу, но не меняет ее логику в зависимости от условий. Искусственный интеллект действует иначе. Алгоритмы могут обрабатывать информацию, учитывать параметры использования и на основе этого корректировать настройки устройства.

«Если функция предполагает анализ данных и адаптацию к условиям — например, к типу контента, нагрузке или привычкам пользователя — это уже элементы искусственного интеллекта. Когда же речь идет о фиксированных режимах, которые просто выбираются из списка, это, скорее, автоматизация», — поясняет эксперт.

Примеры таких различий хорошо заметны в технике. Так, современные телевизоры с AI-алгоритмами способны анализировать изображение и автоматически подстраивать яркость, контрастность и звук в зависимости от того, что отображается на экране — фильм, спортивная трансляция или видеоигра. Алгоритмы также могут улучшать качество изображения при масштабировании контента.

В роботах-пылесосах искусственный интеллект помогает строить карту помещения и оптимизировать маршрут уборки, чтобы устройство не тратило лишнее время на повторное прохождение одних и тех же зон. В стиральных машинах интеллектуальные системы могут определять вес белья и тип ткани, подбирая оптимальные параметры стирки — от объема воды до продолжительности цикла.

При этом многие «умные» функции остаются важными и полезными, даже если они не связаны напрямую с AI. Например, дистанционное управление техникой через мобильное приложение, таймеры, программируемые режимы или автоматические сценарии работы. Такие решения также повышают комфорт использования устройств и позволяют лучше адаптировать технику под повседневные задачи.

По словам эксперта, при выборе техники важно ориентироваться не только на маркировку AI или Smart, но и на конкретные характеристики устройства. В первую очередь стоит обратить внимание на наличие датчиков и систем анализа данных — именно они позволяют технике реагировать на изменения условий.

Также важно понимать, какие параметры устройство может регулировать самостоятельно: например, мощность, температуру, расход ресурсов или режим работы. Еще один показатель — возможность обновления программного обеспечения, благодаря которому алгоритмы могут совершенствоваться.

Эксперт добавляет, что развитие интеллектуальных функций в бытовой технике будет продолжаться. Производители активно внедряют алгоритмы анализа данных и персонализации, чтобы устройства могли лучше подстраиваться под образ жизни пользователей.

«Главная задача современных технологий — сделать использование техники максимально удобным. Поэтому при выборе важно оценивать не только характеристики устройства, но и то, насколько его функции действительно полезны в повседневной жизни», — резюмирует Викторов.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!