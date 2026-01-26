Размер шрифта
Общество

13-летнюю девочку похитили и три недели держали как-секс рабыню

В Индии 13-летнюю похитили и подвергли групповому изнасилованию
В Индии 13-летнюю девочку похитили и держали как секс-рабыню, сообщает Times of India.

Жертва провела около трех недель в сексуальном рабстве после того, как полгода общалась в соцсетях с подростком из Шахпура. 1 января юноша заманил ее в отель, где изнасиловал, удерживал в номере три дня и бросил, после чего пострадавшую начали эксплуатировать владелец отеля и менеджер.

Когда девушке стало плохо, насильники дали ей неизвестное лекарство, а затем снова принудили к половому акту. Затем они продали ее своему знакомому, менеджеру спа-центра в Бардалагандже. Там потерпевшую опять изнасиловали. Когда состояние ее ухудшилось, девушку перевезли в другой отель.

Тем временем мать жертвы обратилась к властям. 22 января полиция вышла на след и освободила ее, также были арестованы четверо подозреваемых, включая несовершеннолетнего друга пострадавшей. Расследование инцидента продолжается.

Ранее соседи изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили ее с крыши.
 
