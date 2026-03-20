Россиянка засудила коллекторов, которые выдавали себя за судебных приставов

Жительница Подмосковья пожаловалась на коллекторов, выдававших себя за судебных приставов, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Должница обратилась в отдел контрольно-надзорной деятельности ГУФССП по региону. На ее телефон поступали СМС якобы от сотрудников службы с требованиями погасить долг. Женщина показала скриншоты переписки. Авторы сообщений угрожали ей возможными мерами принуждения.

Проверка подтвердила, что отправителями были сотрудники кредитной организации, маскировавшиеся под представителей власти. В сообщениях они требовали немедленных платежей, хотя в банке данных исполнительных производств на гражданку ничего не числилось.

Так кредитор вводил ее в заблуждение и давил на психику. Выяснилось, что компания уже привлекалась за аналогичные нарушения. В итоге юридическое лицо оштрафовали на 80 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при угрозах от коллекторов.

 
