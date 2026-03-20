«Новые люди» вышли на второе место в рейтинге ВЦИОМ

Рейтинг партии «Новые люди» вырос за неделю на 1,2 процентного пункта

Партия «Новые люди» впервые заняла второе место в рейтинге политических партий. Это следует из данных ВЦИОМ.

Согласно опубликованным результатам, уровень поддержки политической силы составил 10,7%, увеличившись на 1,2 процентного пункта за последнюю неделю.

Лидером рейтинга остается партия «Единая Россия» с показателем 30,6%. На третьем месте расположилась ЛДПР с 9,7% (-0,4 п.п.).

Далее следуют КПРФ, уровень поддержки которой составил 9,2% (-0,1 п.п.), и «Справедливая Россия» с 5,3% (-0,1 п.п.).

Опрос проходил в период с 9 по 15 марта 2026 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России.