Эксперт объяснила, почему в IT-сфере больше мужчин

Эксперт Арбатова: мир ИИ представляет собой то, что в него было загружено

Общество подсознательно направляет мальчиков в сферы, в которых изначально более высокие заработные платы. Именно поэтому в настоящее время в области IT преимущественно больше сотрудников мужского пола.Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразила писательница, общественная деятельница Мария Арбатова.

Специалист прокомментировала утверждение, что искусственный интеллект (ИИ) создан мужчинами для мужчин, поэтому демонстрирует свойственное им мышление.

«На настоящий момент ИИ представляет собой то, что в него загружено, и редко проявляет опасную самостоятельность. А загруженный в него мир, безусловно является сексистским», — отметила эксперт.

Она добавила, что, согласно данным исследования российского сервиса Брейни, занимающегося нейродиагностикой и профориентацией, профессиональные интересы подростков разных полов различаются. Согласно информации, выбор в пользу сферы IT сделали 63% мальчиков и 22,2% девочек. Так происходит вне зависимости от того, что работа в этой сфере не требует физических усилий и не вредит здоровью.

По словам писательницы, причина кроется в престиже и высоком заработке в области IT, поскольку общество на бессознательном уровне ориентирует мальчиков на экспансию таких сфер.

