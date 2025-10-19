На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме осудили родителей, отдающих своих детей в школу с 6 лет

Милонов назвал тщеславными родителей, отдающих своих детей в школу с 6 лет
Родители, отдающие своих детей в первый класс в шесть лет, тешат свое тщеславие, поскольку малыши еще не готовы к образовательной нагрузке. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, отметив, что правильнее начинать учебу в школе с семи лет.

«Это модная тенденция — отдать ребенка чуть ли не с четырех лет в школу для того, чтобы потешить свое тщеславие, что ты родитель необычного, сверхспособного ребенка. Это не так. Твой ребенок необычный и хороший, но не надо отдавать маленького еще совсем малыша в школу, он к ней не готов. И даже если у кого-то это и происходит и положительный опыт есть, то это требует от ребенка гораздо больших усилий, чем от ребенка, которого отдали в семь лет учиться. Ведь семь лет не просто так сделано. Это не потому, что кто-то так решил. Это потому что десятилетний, многолетний опыт наших педагогов определил, что оптимально ребенок идет в школу с семи лет. Я лично даже могу сказать, что мои дети тоже пытались с шести лет идти — тяжело. С семи лет правильнее. И любой вам педагог начальных классов, конечно, нормальной школы скажет, что не надо пытаться шестилетнего малыша сделать старше. У каждого возраста есть своя нагрузка, свои особенности. И в шесть лет его психология, его эмоциональное состояние еще не позволяет ему ходить в школу», — сказал он.

19 октября заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с 11 лет до 12, а отдавать детей в первый класс следует с шести лет. По словам общественника, школьная программа постоянно усложняется, поэтому существующих 11 лет становится недостаточно для освоения необходимого материала. Гриб призвал пересмотреть количество необходимого времени обучения в течение ближайших двух лет.

Ранее в Госдуме не поддержали идею увеличить срок обучения в школе до 12 лет.

