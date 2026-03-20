Общество

Россиян предупредили об опасности потери водительских прав

Эксперт Котилевец: мошенники используют чужие водительские права в своих целях
Максим Блинов/РИА Новости

Потеря водительских прав может привести к серьезным последствиям, если документ попадет в руки к мошенникам. Однако само по себе удостоверение не дают злоумышленникам возможности прийти в банк и сразу оформить крупный кредит. Об этом RT рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

«Основная ценность утерянного документа для злоумышленников — это готовый комплект для создания «цифрового двойника» жертвы. В руках мошенников этот физический документ становится ключом к подтверждению личности в тех сегментах финансового сектора, где контроль менее строгий, чем в топовых банках», — предупредил эксперт.

По его словам, в первую очередь речь идет о микрофинансовых организациях и сервисах онлайн-займов.

Специалист добавил, что злоумышленники могут предъявить найденные водительские права в салоне сотовой связи или некрупных банковских отделениях, чтобы оформить сим-карту или дебетовую карту на имя владельца удостоверения. Помимо этого, мошенники могут использовать документ для аренды жилья, автомобилей и других подобных целей. В таком случае все правонарушения и долги окажутся зарегистрированы на гражданина, потерявшего права.

Для того чтобы избежать серьезных последствий, сразу после обнаружения пропажи необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением об утрате водительского удостоверения, а затем следует подать заявление в полицию о краже или об утере. Кроме того, стоит установить самозапрет на кредиты, который доступен через портал «Госуслуги».

Ранее юрист рассказала, кому нужно заменить водительские права в 2026 году.

 
