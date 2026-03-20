Психолог объяснила, как братья и сестры влияют на личность ребенка

Состав семьи оказывает ограниченное влияние на развитие личности ребенка. Наличие или отсутствие братьев и сестер может отразиться на формировании ребенка, однако в этом вопросе важнее поведение родителей и их стиль воспитания. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

«Некоторые думают, что если ребенок в семье единственный, значит, он вырастет единоличником, и наоборот, если он из многодетной семьи, то во взрослой жизни он будет всем все раздавать. На самом деле это так не работает. Гораздо больше тут зависит от стиля воспитания, который выбирают родители, эмоционального климата в семье и того, как взрослые уделяют детям внимание — насколько оно качественное и продолжительное», — объяснила эксперт.

Она отметила, что у единственного ребенка в семье нередко лучше развита речь и академические навыки, поскольку он чаще общается со взрослыми. При этом дети из многодетных семей раньше осваивают навыки решения конфликтов и сотрудничества друг с другом.

По словам психолога, старшие дети также часто берут на себя ответственность и достигают больших успехов, поскольку взрослые активно в них вкладываются. Младший ребенок в большинстве случаев становится более гибким, а также социальными и эмоционально уравновешенным. При этом такие закономерность можно легко перебить с помощью воспитания.

