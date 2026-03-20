Власти хотят запретить жителям острова в Австралии держать дома кошек

Власти острова Кенгуру в Австралии рассматривают возможность полного запрета на содержание домашних кошек в рамках масштабной программы по защите местной фауны и борьбе с инвазивными видами, пишет News.

Совет острова уже с 2015 года ведет кампанию против диких кошек, которые наносят серьезный ущерб экосистеме. Этот остров — третий по величине в Австралии — считается уникальной природной территорией с богатым биоразнообразием и множеством эндемичных видов.

По словам мэра Майкла Пенгилли, обсуждается так называемая «политика последнего кота», которая предполагает постепенное исчезновение кошек на острове и запрет на завоз новых животных. При этом власти подчеркивают, что речь не идет о немедленном изъятии питомцев у жителей — переход может занять десятилетия.

Эксперты отмечают, что даже домашние кошки, оказавшись на улице, могут представлять угрозу, превращаясь в охотников на местную фауну. Особую опасность представляют неконтролируемое размножение и отсутствие регистрации животных.

Дикие кошки уже привели к значительным экологическим и экономическим последствиям. В частности, они способствуют распространению токсоплазмоза, что ежегодно наносит ущерб овцеводству на миллионы долларов. Кроме того, хищники угрожают редким видам животных, включая даннартов, ехидн, пингвинов и морских львов.

В рамках текущей программы на острове уже удалось значительно сократить популяцию диких кошек: из примерно 3000 особей осталось около 150. Власти рассчитывают снизить это число почти до нуля в ближайшие годы.

