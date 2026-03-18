Украинскому хакеру заочно дали 10 лет за взлом сервисов доставки еды в РФ

Прокуратура: украинский хакер, взломавший сервисы доставки, осужден на 10 лет

Московский суд заочно приговорил к 10 годам колонии общего режима украинца Александра Гнатюка, признанного виновным во взломе серверов российской доставки еды. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (сбор сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Как установили следствие и суд, в 2021-2022 годах фигурант как минимум трижды подключился к расположенному в Санкт-Петербурге серверу, арендованному компанией по доставке еды.

«С помощью этого он получил доступ к сетевой инфраструктуре фирмы и произвел копирование с расположенного в Москве сервера охраняемой законом информации, составляющей коммерческую тайну», — сказано в сообщении.

В результате взлома организации был причинен ущерб примерно на четыре миллиона рублей. Известно также, что в 2022-м Гнатюк выложил указанные данные в Сети.

