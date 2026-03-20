Российский газовоз Arctic Metagaz направляется в сторону Ливии после атаки

Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует в направлении Ливии. Об этом заявил представитель службы гражданской обороны Италии Пьерфранческо Демилит, пишет РИА Новости.

«Судно находится без управления и под влиянием морских течений дрейфует на юг в направлении Ливии. В настоящий момент оно находится в 41 морской миле от территориальных вод Ливии в зоне ответственности Search and Rescue (поиска и спасения — ред.), и еще в 12 морских милях от побережья», — сказал он.

Российский газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке 3 марта в акватории Средиземного моря, рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент судно следовало из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным министерства транспорта РФ, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. «Арктик Метагаз» получил серьезные повреждения. На борту судна находились 30 членов экипажа, все — российские граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала нападение на «Арктик Метагаз» терактом.