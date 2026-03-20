Пара, оставившая дочь умирать от голода, получила тюремный срок

В Британии мать с отцом оставили дочь умирать от голода и получили 8 лет тюрьмы

Суд в Великобритании приговорил супругов Берниту и Алана Дэвис к восьми годам лишения свободы за гибель их 32-летней дочери Стеффи Дэвис, которую они оставили без должного ухода и медицинской помощи, пишет Daily Mail.

Тело женщины было обнаружено в доме семьи после вызова скорой помощи. По данным суда, Стеффи находилась в крайне истощенном состоянии, ее тело было покрыто тяжелыми инфицированными пролежнями. Медики зафиксировали признаки сепсиса, который, в сочетании с критически низким весом, стал причиной смерти.

Как установило следствие, женщина могла быть прикована к постели до года. Несмотря на это, родители не обращались за медицинской помощью и фактически игнорировали ее состояние. Судья Мэри Стейси отметила, что Стеффи испытывала «значительную боль и страдания» в последние месяцы жизни, а ее родители проявляли полное безразличие.

Суд также заслушал свидетельства о тяжелых условиях, в которых находилась женщина. Парамедики, прибывшие на место, сообщили о сильном неприятном запахе и крайне запущенном состоянии комнаты. По их словам, было очевидно, что смерть наступила за несколько дней до вызова экстренных служб.

Переписка с телефона Стеффи показала, что она долгое время не могла самостоятельно передвигаться и просила помощи, однако ее обращения оставались без ответа. Эксперты установили, что пролежни не лечились как минимум несколько недель.

Родители признали вину по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Изначально их подозревали в непредумышленном убийстве.

Судья подчеркнула, что у женщины не было серьезных заболеваний до ухудшения состояния, а случившееся стало следствием бездействия родителей.

Ранее супруги заставили ребенка пить острый соус как наказание за ложь.