Россиян призвали перестать срывать первоцветы

Россиянам не следует срывать первоцветы, поскольку это грозит их исчезновением как биологического вида, а также крупными штрафами. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал редактор первого издания Красной книги Москвы, эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов.

По его словам, на широте Москвы не встретишь настоящие подснежники, однако, здесь цветут эфемероиды и первоцветы.

«Первоцветы — это те растения, которые очень рано начинают цвести. Когда еще на деревьях нет листвы и много солнца, которое им так необходимо. Эфемероиды — это растения, которые тоже очень рано цветут, но живут короткий промежуток времени», — уточнил Самойлов.

Он уточнил, что наиболее распространенными из них являются медуница, печеночница благородная (пролеска), хохлатки, ветреница дубравная и лютиковая. При этом на фоне большой плотности населения и эти виды находятся под угрозой. Кроме того, в зоне риска — ландыши, которые часто рвут для букетов. Эксперт подчеркнул, что они перестали размножаться семенами, что ведет к вырождению вида.

До этого сообщалось, что россиянам может грозить штраф до 1 млн рублей и даже лишение свободы за сбор некоторых весенних цветов. Сбор ландышей, крокусов, подснежников и других подобных растений считается административным правонарушением. Минимальный штраф за такой поступок может составить от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании за сбор хохлаток и подснежников.