Россиян предупредили о наказании за сбор хохлаток и подснежников

Россиянам могут грозить штраф или лишение свободы за сбор хохлаток и некоторых видов подснежников. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, перед срывом растений стоит проверить, занесены ли они в Красную книгу России или конкретного региона. В противном случае штраф по ст. 8.35 КоАП РФ для физических лиц может составить от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных – от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических – от 500 тыс. до 1 млн. В весенний период наказание может наступить в случае сбора и продажи хохлаток, некоторых видов подснежников, цикламенов и кандыка кавказского.

«Более того, если рвать такие цветы на особо охраняемых территориях, например в заповеднике или национальном парке, наказание будет уже уголовным по статье об умышленном уничтожении или повреждении, а равно незаконных добыче, сборе и обороте особо ценных растений (260.1 УК РФ)», – отметила Георгиева.

В этом случае наказанием могут выступить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные (до 2 лет) или принудительные (до 4 лет) работы либо лишение свободы на такой же срок. В двух последних случаях россиянам также выпишут штраф в размере до 1 млн рублей.

Директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб до этого рассказал «Газете.Ru», что никакие виды подснежников нельзя срывать, поскольку они нужны природе. Так, с них берут первый взяток насекомые после зимы. Кроме того, многие подснежники в красной книге и, соответственно, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность.

