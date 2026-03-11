Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о наказании за сбор хохлаток и подснежников

Юрист Георгиева: штраф грозит россиянам за сбор хохлаток и подснежников
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россиянам могут грозить штраф или лишение свободы за сбор хохлаток и некоторых видов подснежников. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, перед срывом растений стоит проверить, занесены ли они в Красную книгу России или конкретного региона. В противном случае штраф по ст. 8.35 КоАП РФ для физических лиц может составить от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных – от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических – от 500 тыс. до 1 млн. В весенний период наказание может наступить в случае сбора и продажи хохлаток, некоторых видов подснежников, цикламенов и кандыка кавказского.

«Более того, если рвать такие цветы на особо охраняемых территориях, например в заповеднике или национальном парке, наказание будет уже уголовным по статье об умышленном уничтожении или повреждении, а равно незаконных добыче, сборе и обороте особо ценных растений (260.1 УК РФ)», – отметила Георгиева.

В этом случае наказанием могут выступить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные (до 2 лет) или принудительные (до 4 лет) работы либо лишение свободы на такой же срок. В двух последних случаях россиянам также выпишут штраф в размере до 1 млн рублей.

Директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб до этого рассказал «Газете.Ru», что никакие виды подснежников нельзя срывать, поскольку они нужны природе. Так, с них берут первый взяток насекомые после зимы. Кроме того, многие подснежники в красной книге и, соответственно, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что две школьницы пошли в лес за подснежниками и заблудились на болотах.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!