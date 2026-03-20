Юрист объяснил, в каких ситуациях обычный подарок считается взяткой

Даже обычный недорогой подарок госслужащему могут признать взяткой, что послужит поводом для обвинений в коррупции. Об этом РИАМО рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

Специалист подчеркнул, что, согласно общим правилам, госслужащие могут получать подарки стоимостью до 3 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях даже такие презенты могут посчитать взяткой.

«Важно, в какой момент подарок был сделан. Например, подарочный сертификат номиналом всего в 2,5 тыс. руб. от директора одной организации сотрудники СК признали взяткой, поскольку подарен он был уже после проведения госслужащим проверки в этой организации», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас действует тренд на проверку не только близких родственников госслужащих, но и всех людей, входящих в их окружение. Таким образом, дорогостоящие презенты, подаренные друзьям сотрудников третьими лицами, также могут быть признаны взяткой. Особенно если удастся доказать связь между подарком и получением после этого соответствующих благ.

