Врач назвал группы людей с высоким риском развития грыжи

NIH: риск развития грыжи повышен у курильщиков и людей с диабетом
У людей с избыточным весом, курильщиков, пациентов с диабетом, хроническим кашлем или частым чиханием повышен риск развития грыжи. Об этом рассказал хирург Пенсильванского университета Джон Фишер в изданию NIH News in Health.

Грыжа возникает, когда мышцы и соединительные ткани ослабевают и перестают надежно удерживать внутренние органы. В результате часть органа или ткани выпячивается через образовавшееся отверстие.

«Чаще всего пациенты замечают характерную выпуклость. Однако иногда первым признаком становятся дискомфорт или необычные ощущения в области живота. Большинство грыж развивается в брюшной полости, но они также могут появляться в паху или верхней части бедра», – отмечает врач.

Грыжа обычно диагностируется при осмотре, хотя в некоторых случаях назначаются УЗИ или другие методы визуализации. Если грыжа не вызывает серьезных симптомов, врачи могут ограничиться наблюдением. Однако единственным надежным способом лечения остается операция.

«При этом сами хирургические вмешательства могут повышать риск появления новой грыжи. Разрезы ослабляют ткани, удерживающие органы, из-за чего они могут снова выпячиваться», – предупреждает эксперт.
Особенно высок риск послеоперационных грыж у курящих людей и пациентов с диабетом, поскольку эти факторы замедляют заживление тканей.

Хотя большинство грыж не угрожают жизни, опасным осложнением может стать ущемление — состояние, при котором нарушается кровоснабжение выпяченного участка органа. Оно сопровождается сильной болью, тошнотой и рвотой и требует срочной медицинской помощи.

Ранее врач рассказала, можно ли убрать грыжу на позвоночнике без операции.

 
