В российском регионе выделили 180 млн рублей на выплаты из-за изъятия скота

В Новосибирской области направили 180 млн рублей на выплаты из-за изъятия скота
Власти Новосибирской области выделили свыше 180 млн рублей на компенсации и ежемесячные выплаты хозяйствам, у которых был изъят скот из-за очагов бешенства и пастереллеза. Об этом сообщили на брифинге в правительстве региона, передает ТАСС.

Как заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, управлению ветеринарии региона уже было направлено 100 млн рублей на выплату компенсаций.

По словам первого заместителя министра труда и социального развития области Екатерины Москалевой, ведомству также уже предоставили более 80 млн рублей на ежемесячные выплаты в связи с ситуацией.

«Принят документ об определении дополнительной социальной помощи семьям, у которых изъяли животных», — сказала она.

Она отметила, что прием заявлений таких семей был начат накануне.

«Сегодня нам выделено более 80 млн рублей на эти цели, завтра эти средства поступят в районы», — уточнила Москалева.

16 марта министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов сообщил, что в регионе введен режим ЧС в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. По его словам, эта мера позволит эффективнее координировать действия и ограничить перемещение животных и продукции животного происхождения.

8 марта у жителей Новосибирской области начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства. С начала 2026 года в регионе зафиксировано 42 очага бешенства. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
