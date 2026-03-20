Бывшая девушка школьника, с которым расправились в Петербурге, попала в реанимацию

78.ru: экс-девушка юноши, с которым расправились в Петербурге, в больнице

Девушка, которую подозревают в причастности к расправе над 17-летним молодым человеком из Петербурга, оказалась в больнице. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, утром несовершеннолетняя приняла взятый у знакомого препарат. Спустя некоторое время на допросе самочувствие девушки внезапно ухудшилось. Ее направили в реанимацию.

«На данный момент отравление купировано, состояние стабильное», – сообщается в публикации.

Полиция обратила внимание на девушку после того, как пропал ее бывший возлюбленный. Спустя три дня его без признаков жизни обнаружили недалеко от местной железнодорожной станции.

Известно, что это не было случайностью. В расправе подозревают нынешнего 16-летнего возлюбленного девушки. По данным СМИ, она жаловалась юноше на бывшего и говорила о насилии в отношениях.

16-летний якобы ударил пострадавшего ножом и позже вернулся на место. Там он отсек части рук, ног и голову, чтобы скрыть следы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.



