Посетитель пермского зоопарка пытался накормить белых медведей неизвестными таблетками

В Перми мужчина пришел в зоопарк и попытался накормить белых медведей неизвестными таблетками. Об этом сообщает ГКАУК «Пермский зоопарк».

Инцидент произошел у вольера с медведицей Милой и медведем Пармой. Мужчина закинул к животным фрукты, а также намеревался подбросить им некие таблетки неизвестного происхождения. Служба безопасности учреждения, ведущая круглосуточное наблюдение, оперативно отреагировала на нарушение. Сотрудники сделали посетителю замечание и потребовали покинуть территорию, однако тот отреагировал агрессивно.

Для урегулирования ситуации пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Прибывший наряд выдворил нарушителя за пределы зоопарка. В дальнейшем ему отказано в посещении зоопарка из-за нарушения правил.

