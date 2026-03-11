Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Посетитель пермского зоопарка пытался накормить белых медведей неизвестными таблетками

В Перми посетитель зоопарка пытался накормить белых медведей таблетками

В Перми мужчина пришел в зоопарк и попытался накормить белых медведей неизвестными таблетками. Об этом сообщает ГКАУК «Пермский зоопарк».

Инцидент произошел у вольера с медведицей Милой и медведем Пармой. Мужчина закинул к животным фрукты, а также намеревался подбросить им некие таблетки неизвестного происхождения. Служба безопасности учреждения, ведущая круглосуточное наблюдение, оперативно отреагировала на нарушение. Сотрудники сделали посетителю замечание и потребовали покинуть территорию, однако тот отреагировал агрессивно.

Для урегулирования ситуации пришлось вызвать группу быстрого реагирования. Прибывший наряд выдворил нарушителя за пределы зоопарка. В дальнейшем ему отказано в посещении зоопарка из-за нарушения правил.

Ранее зоолог рассказал, какой вред посетители зоопарков чаще всего наносят животным.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!