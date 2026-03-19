Названа диета, улучшающая обмен веществ

NatCom: кето-диета в сочетании с тренировками улучшает обмен веществ
Американские ученые доказали, что строгая кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов может нормализовать уровень сахара в крови и улучшить работу мышц — по крайней мере, у мышей. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании диеты с физическими нагрузками. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследование провела группа ученых из нескольких научных центров США. В эксперименте использовали мышей с гипергликемией — повышенным уровнем сахара в крови. Уже через неделю после перехода на кето-диету их показатели глюкозы пришли в норму.

«Через одну неделю на кетогенной диете уровень сахара у животных стал таким, будто у них вовсе нет диабета», — рассказала физиолог Сара Лессард из Virginia Tech Carilion.

Спустя восемь недель ученые добавили физическую нагрузку. Оказалось, что тренировки усиливают эффект диеты: у животных повысилась аэробная выносливость, а мышцы стали лучше снабжаться кислородом и медленнее уставать.

По словам исследователей, кетоз — состояние, при котором организм начинает использовать жиры вместо углеводов как основной источник энергии, — не просто сопровождает изменения, а активно влияет на работу мышц и сосудов.

Ранее та же научная группа показала, что гипергликемия ухудшает способность организма адаптироваться к физической нагрузке. Новое исследование подтвердило: кетогенная диета может частично компенсировать этот эффект.

Однако у работы есть важные ограничения. Все эксперименты проводились на животных, а не на людях. Кроме того, несмотря на улучшение физиологических показателей, реальные спортивные результаты мышей не выросли — вероятно, из-за дефицита углеводов. Когда углеводы вернули в рацион, показатели выносливости улучшились.

Авторы подчеркивают, что кето-диета не является универсальным решением. Она сложна для соблюдения и может подходить не всем. Альтернативные подходы, например средиземноморская диета, также способны снижать уровень сахара в крови.

Тем не менее работа показывает, что питание и физическая активность действуют не изолированно, а усиливают эффекты друг друга. В будущем ученые планируют провести клинические испытания на людях, чтобы проверить, сохраняется ли выявленный эффект.

