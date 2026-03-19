Годовщина возвращения Крыма в состав России обретает особое звучание в Год единства народов России. Об этом на круглом стол ЭИСИ «Эпоха единения: 12 лет событиям Крымской весны» заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«В 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России. Эта дата – символ восстановления исторической справедливости и общенационального согласия», — сказал он.

По его мнению, сегодня итоги Крымской весны подкреплены цифрами развития полуострова.

Эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева отметила, что уровень поддержки воссоединения Крыма с Россией не только сохраняется, но и растет.

По ее словам, 78% граждан признают решающую роль Крыма в обеспечении обороноспособности страны, 71% считают, что вхождение полуострова принесло пользу России, а 64% уверены, что крымчане стали жить лучше. Доля тех, кто называет решение 2014 года правильным, выросла с 86% в 2024 году до 89% в 2026-м.

Замгубернатора Севастополя Мария Литовко рассказала о культурном возрождении города. По ее словам, экономика города также демонстрирует рост. Так, ВРП Севастополя вырос в 10 раз за 12 лет, а промышленное производство увеличилось примерно в 2,5 раза.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов отметил юридическую чистоту процедуры 2014 года.

«Вся уникальность, весь исторический смысл и значение событий Крымской весны именно в том, что ни одна запятая международного права, Конституции Украины, соответствующих базовых документов Республики Крым и Севастополя не были нарушены», — сказал он.

Руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ отметил, что возвращение Крыма и Севастополя стало началом возвращения России как великой державы и уникальной самобытной цивилизации.

«Воссоединение стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 1990-х гг. Россия смогла восстановиться как народ, общество, страна и цивилизация», — заключил он.