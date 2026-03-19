Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд в Курске впервые за 22 года вынес приговор о пожизненном заключении

Уроженец Калуги получил пожизненный срок за нападения на женщин и угон машин
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Курский областной суд впервые за последние 22 года вынес решение о наказании в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По информации суда, пожизненный срок получил 37-летний уроженец города Калуги Дмитрий Грибанов. В мае прошлого года обвиняемый напал на свою сожительницу с металлическим прутом, нанеся ей травмы головы, и попытался задушить, но женщина оказала ему сопротивление.

Вечером следующего дня, Грибанов проник в помещение ателье, чтобы ограбить его. В это время там находилась сотрудница, на которую и напал Грибанов. Он нанес женщине не менее девяти ударов молотком по голове, от которых она скончалась на месте. Мужчина вынес два ноутбука, мобильный телефон и банковские карты погибшей и скрылся с места преступления на ее же машине. Грибанова удалось задержать, когда он совершил ДТП.

По информации суда, подсудимый также совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности.

До этого суд оставил в силе приговор, вынесенный экс-чиновнику Минфина ХМАО — ему дали пожизненный срок.

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор «амурскому маньяку».

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!