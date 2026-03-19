Суд в Курске впервые за 22 года вынес приговор о пожизненном заключении

Уроженец Калуги получил пожизненный срок за нападения на женщин и угон машин

Курский областной суд впервые за последние 22 года вынес решение о наказании в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

По информации суда, пожизненный срок получил 37-летний уроженец города Калуги Дмитрий Грибанов. В мае прошлого года обвиняемый напал на свою сожительницу с металлическим прутом, нанеся ей травмы головы, и попытался задушить, но женщина оказала ему сопротивление.

Вечером следующего дня, Грибанов проник в помещение ателье, чтобы ограбить его. В это время там находилась сотрудница, на которую и напал Грибанов. Он нанес женщине не менее девяти ударов молотком по голове, от которых она скончалась на месте. Мужчина вынес два ноутбука, мобильный телефон и банковские карты погибшей и скрылся с места преступления на ее же машине. Грибанова удалось задержать, когда он совершил ДТП.

По информации суда, подсудимый также совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности.

