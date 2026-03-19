Экс-чиновнику из ХМАО дали пожизненный срок за организацию тройного убийства

Верховный суд России оставил без изменений приговор экс-чиновнику Минфина Ханты-Мансийского автономного округа Юрию Чекину, который был осужден за организацию тройного убийства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Кассационную жалобу осужденного Чекина на приговор суда ХМАО-Югры и апелляционное определение второго апелляционного суда оставить без удовлетворения», — следует из решения суда.

Чекин был признан виновным в организации убийства окружного прокурора Юрия Бедерина в 2000 году, а также причастен к расправе над двумя предпринимателями из-за финансово-имущественных конфликтов.

По данным следствия, в июне 2000 года он организовал покушение на Бедерина из чувства мести. До этого, в 1996 году Чекин организовал покушение на знакомого, когда узнал, что тот пытался присвоить себе его деньги, а в 1998-м Чекин — на местного жителя из-за его карточного долга.

