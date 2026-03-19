Москвичи рассказали, какая возрастная группа больше заботится о здоровье

Жители Москвы заявили, что внимательно следят за своим здоровьем
Dima Zaharia/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы рассказали газете «Взгляд», какая возрастная группа россиян внимательнее относится к своему здоровью и заботится о нем. Среди тех, кто чаще других ведет здоровый образ жизни, оказались зумеры и миллениалы.

Многие респонденты отметили, что зумеры внимательнее остальных следят за собственным здоровьем. При этом вести правильный образ жизни могут те представители поколения, у которых раньше не было проблем со здоровьем. Молодежь занимается спортом, чтобы в будущем избежать заболеваний и других проблем.

Однако молодые москвичи не согласны с таким утверждением. Представители зумеров признались, что у них нет времени для такого подхода к жизни. По мнению молодежи, чаще остальных посещают тренажерный зал и правильно питаются миллениалы.

«Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой», — добавила одна из участниц опроса.

Помимо этого, по мнению москвичей, особое внимание своему здоровью уделяют представители старшего поколения. Респонденты отметили, что пенсионеров особенно часто можно встретить в аптеках и в больницах.

При этом некоторые участники опроса заявили, что больше всех о собственном здоровье заботятся ответственные люди, вне зависимости от своего пола и возраста.

Отмечается, что все опрошенные москвичи заверили, что сами внимательно следят за собственным здоровьем, занимаясь спортом, придерживаясь активного образа жизни и проходя медицинские обследования.

