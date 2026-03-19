В Кении задержали двух пассажиров самолета с тысячью муравьями в багаже

В Кении мужчины пытались попасть на рейс с тысячью муравьиных маток в багаже

В аэропорту Найроби задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке незаконно вывезти тысячи муравьиных маток. По данным властей, насекомые предназначались для продажи коллекционерам в Китае, где на них существует высокий спрос, пишет Daily Star.

Как сообщается, один из задержанных — гражданин Китая Чжан Кэгун, второй — кениец Чарльз Мванги. Их остановили сотрудники авиационной безопасности после длительного расследования. Муравьи были спрятаны в пробирках и обернуты салфетками, находясь в багаже подозреваемых.

По версии следствия, Чжан приобрёл насекомых примерно за $1500, рассчитывая перепродать их значительно дороже. В Кении отмечают рост подобных преступлений, связанных с незаконным вывозом редких видов насекомых.

Оба обвиняемых не признали вину. Их адвокат заявил, что мужчины не осознавали незаконность своих действий и рассматривали это как бизнес-возможность.

Расследование продолжается: власти не исключают новых арестов и проверяют возможные «фермы» по разведению муравьев в разных регионах страны.

