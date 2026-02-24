Размер шрифта
Педагог приютила бездомного старшеклассника и год его насиловала

В США педагог год насиловала бездомного ученика
Seminole County Sheriff's Office

В США 49-летнюю учительницу Маккензи Маклин обвинили в насилии над 18-летним бездомным учеником, она приютила юношу и совратила его. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел во Флориде. Маклин преподавала пострадавшему экономику в технологической школе. В марте 2024 года подростка выгнали из дома, и учительница предложила ему пожить у нее. По словам жертвы, вскоре после переезда женщина напоила его джином и совратила.

Юноша признался, что позволял насилию продолжаться, так как боялся снова остаться без еды и жилья. Последние два месяца учебы он жил у Маклин, спал с ней в одной кровати, вместе ездил в школу и обратно. За это время, по его словам, учительница изнасиловала его минимум пять раз. После окончания школы он прожил у нее еще семь месяцев, и все это время насилие продолжалось.

В декабре 2024 года юноша съехал, оказавшись в безопасности, он обратился в полицию. Учительница находится под стражей.

Ранее в США учительница получила условный срок за совращение школьников.

 
