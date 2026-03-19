Врач рассказал, кому стоит пользоваться ирригатором

Ирригатор помогает избавиться от зубного налета и камня, полезен пациентам с брекетами и зубными протезами, но очень важно правильно пользоваться прибором. Об этом заявил «Газете.Ru» стоматолог Артур Тумашевич.

«Ирригатор — штука очень тонкая. Она, с одной стороны, может повреждать зубы и мягкие ткани, как и кость. А с другой стороны, действительно, при правильной технике работы с ирригатором мы можем получить хорошие результаты по очистке полости рта. Если у вас целостный зубной ряд, но вы склонны, например, к формированию зубного камня, в таких случаях ирригатор лучше прочистит поверхность зубов. Или если у вас начинающийся пародонтит, воспаление мягких тканей, кровоточит десна — вы можете использовать ирригатор в определенный промежуток времени. Ирригатор также может спасти от формирования кариеса при ортодонтическом лечении и ношении брекетов. Но нужно обязательно пройти обучение у врача или посмотреть обзоры, как правильно пользоваться прибором», — сказал Тумашевич.

Он пояснил, что особенно важно уметь применять ирригатор людям с зубными имплантами — неправильное направление струи воды или скорость подачи могут через некоторое время даже оставить пациента без зуба.

«Никогда нельзя ирригатор направлять в сторону десны и корня зуба. Это очень опасно, например, для имплантов, потому что таким образом стимулируется формирование переимплантита — воспаления вокруг импланта. Так как у импланта нет биологических защитных механизмов, а он сразу фиксирован в кости, то и развитие воспалительных процессов развивается очень быстро. В некоторых случаях можно имплант потерять за несколько месяцев, и в таких случаях уже конструкции валятся. Для этой группы можно применять ирригатор только на режиме сенситив — на самых малых мощностях, и варьировать различные насадки. Так мы прочищаем межзубные промежутки, зоны имплантов или, например, подпротезное ложе на тех же самых имплантах или на зубах. Как только мы начинаем использовать сильнейшие мощности, у нас происходит дополнительная травма», — обратил внимание врач.



