Стоматолог раскрыл пользу жевательной резинки

В TikTok набирает популярность новый тренд — якобы с помощью жевательной резинки можно исправить прикус. Стоматолог Артур Тумашевич заявил «Газете.Ru», что ортодонтические проблемы жвачкой не решить, а вот снять спазм мышц можно.

«Не знаю, что там за тренд в TikTok и кто какую хрень несет. Я просто отношусь специфично к этой соцсети. Сразу могу отметить, что жевание жвачки в принципе само по себе — вещь неплохая, но давайте отметим следующее. Это дает нагрузку жевательной мускулатуры, мускулатуры затылочной, то есть головы, шеи. У нас участвует достаточно много пар мышц, не только классических, жевательных. Соответственно, многие даже не знают о существовании определенных глубоких мышц на голове, шее и до грудной клетки. И они все участвуют в акте жевания. Поэтому в некоторой степени, если достаточно крепкий желудок, который будет выделять желудочный сок изначально, при любом жевании, то для жвачки в принципе и жевания — это неплохо все. Но мы при жевании не выдвигаем челюсть, поэтому в большинстве случаев ортодонтические проблемы, вызванные недоразвитием, например, нижней челюсти, не решаются при жевании. Если у пациента пародонтит и выраженная подвижность зубов второй или третей степени, жвачка не поможет решить эту проблему, потому что надо заниматься желудочно-кишечным трактом и убирать инфекцию как в полости рта, так и в кишечнике. Жвачка тут ничего не решит», — пояснил Тумашевич.

В то же время, по словам стоматолога, жевание жвачки помогает разгрузить некоторые мышцы шеи и даже скомпенсировать возможный бруксизм (непроизвольное скрежетание или сжимание зубов, вызванное спазмом жевательных мышц).

«Какие проблемы решает жвачка? Гипертонус мышц, хронический стресс, перенапряжение. Например, когда врачи работают в бинокулярных очках во время длительных операций, они находятся в вынужденном наклоненном или искривленном положении. То есть с помощью жевания жвачки мы как бы разгружаем шейную группу мышц. Или если мы находимся достаточно долго за компьютером, жвачка тоже помогает немножко компенсировать это напряжение. Либо хронический стресс, вызванный абсолютно разными вещами, — жвачка помогает это снять и скомпенсировать возможный в будущем бруксизм ортодонтически, то есть перемещение зубов, правильное положение, особенно во взрослом состоянии. Но после 15–20 лет это уже ничто не изменит, не исправит и не поможет», — добавил Тумашевич.

Он также обратил внимание на состав жвачек, которые чаще всего продаются в супермаркетах — в них большое количество сахара и вредных компонентов.

«Некоторые сейчас покупают азиатские жвачки с большим количеством подсластителя. То есть это простые углеводы. Грубо говоря, мы с вами жуем чуть ли не какой-нибудь шоколадный батончик, только это жвачка. Это полезно или нет? Я думаю, вы понимаете, что это вред», — констатировал стоматолог.

