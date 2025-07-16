Гадюки, гюрза, щитомордник и тигровый уж: 5 самых опасных змей России

Бытует мнение, что укуса змеи можно бояться только в болотистой местности или на юге. Однако повстречать это животное можно и в лесу, и в парке, и на даче, и в степи. При этом некоторые виды змей могут быть очень опасны из-за своего яда, который может вызвать тошноту, проблемы с сердцем и даже смерть. Подробнее о самых опасных змеях России, а также о том, получится ли отличить ядовитую змею от неядовитой по укусу и что делать после укуса — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню змей.

Обыкновенная гадюка

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«В центральной России встречается только один вид ядовитых змей — это обыкновенная гадюка. Она распространена достаточно широко и встречается до зоны вечной мерзлоты на севере Евразии», — рассказал «Газете.Ru» биолог, доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Павел Амосов.

Она не слишком велика, в среднем длина тела взрослой особи составляет около 65 см. Но и молодые особи могут быть опасны. Характерная особенность обыкновенной гадюки — наличие зигзагообразного рисунка на спине. Тем не менее иногда змея может быть полностью черная, тогда узор не будет видно.

Обыкновенный щитомордник

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«Другой, более опасный вид может быть встречен на юге Центральной России — обыкновенный щитомордник. Он здесь крайне редок. Его ареал в России — Сальская степь в низовьях Дона и Волги до Приморского края», — отметил биолог Амосов.

Обыкновенный щитомордник достигает длины 30 см, а его чешуя имеет бурый или серо-коричневый оттенок. На хребте обычно располагаются полосы, чуть темнее, чем остальной окрас.

«Укус щитомордника более болезненный, чем гадюки обыкновенной и сопровождается сильным кровотечением. Яд смертельно опасен для маленьких детей, смертелен для лошадей и некоторых других домашних животных. Тем не менее по укусу и симптомам определить, какая змея укусила, невозможно из-за индивидуальности реакций на их яд», — рассказал Амосов.

Гадюка степная

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Эта гадюка очень похожа на своего собрата, описанного выше. Единственные отличия заключаются в том, что она несколько меньше (длина тела достигает 55 см), имеет буровато-серый оттенок, а к зигзагу на спине прибавились пятна на боках и темный рисунок на голове.

В России этих змей можно встретить в Челябинской области, в Татарстане, Башкортостане, на юге Западной Сибири. Вид занесен в Международную Красную книгу.

«В составе яда гадюки входят ряд ферментов, уменьшающих свертываемость крови и некротизирующих ткани. Укус гадюки болезненный, но не смертельно опасный. Более половины укушенных не испытывают каких-либо симптомов или чувствуют жгучую боль в месте укуса. Вокруг раны образуется отек, при более тяжелой степени интоксикации в течение получаса возможны головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, повышение частоты сердечных сокращений до 100 и более ударов в минуту. Через 2–4 дня последствия укуса обычно исчезают, но иногда они растягиваются на продолжительное время», — объяснил Амосов.

Тигровый уж

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Длина этой змеи достигает одного метра. Цвет змеи яркий: чешуя переливается зелеными и коричневыми цветами, однако есть особи и голубого цвета. На спине у тигрового ужа есть пятна ярко-оранжевого цвета.

В России эта змея обитает в Хабаровском крае и Приморье. Больше всего тигровому ужу нравятся влажные и теплые места, поэтому его можно запросто встретить на болотах или вблизи лесных водоемов.

Гюрза

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Гюрза — это змея, которая может достигать в длину одного метра, но иногда встречаются особи длиной до двух метров. Окраска змеи может быть разной: от серовато-коричневой до черной или фиолетовой. По бокам и вдоль хребта змеи можно увидеть ряд темно-бурых пятен, расположенных в шахматном порядке.

Гюрза — это менее распространенный вид ядовитых змей, чем другие представители этого семейства. В России она чаще всего встречается в Дагестане, где предпочитает жить в пустынных и полупустынных районах. Также она любит каменистые ущелья.

Экстренная помощь после укуса змеи

По словам биолога Амосова, отличить по укусу, ядовита змея или нет, нельзя.

«По симптомам, которые появятся, если вам не посчастливилось столкнуться с ядовитой змеей, определить виновника тоже не получится. Это невозможно из-за индивидуальности реакций на их яд: у разных людей реакция на укус той же гадюки будет отличаться. Поэтому важно запомнить или сфотографировать животное», — отметил Амосов.

При укусе змеи важно лечь, иммобилизировать пораженную конечность (наложить шину или фиксирующую повязку для ограничения движений), снять все сдавливающие предметы (кольца, браслеты), промыть рану чистой водой без трения, наложить стерильную повязку, дать обильное питье (кроме алкоголя и кофе), рассказал «Газете.Ru» заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.

«Затем срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Желательно транспортировать лежа, при этом место укуса должно находиться ниже уровня сердца.

Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, прижигать или разрезать место укуса, пытаться отсасывать яд, прикладывать лед непосредственно к ране — все это распространенные ошибки»,

— рассказал врач.

Причем, по его словам, у детей симптомы развиваются быстрее и протекают тяжелее из-за меньшей массы тела.

«Первые признаки интоксикации могут появиться уже через 15–30 минут после укуса. Даже при отсутствии явных симптомов в первые часы необходимо медицинское наблюдение в течение минимум 12–24 часов. Местные симптомы включают резкую боль в месте укуса (хотя укус гадюк может вызывать слабовыраженную боль), быстро нарастающий отек, который может охватить всю конечность, покраснение или посинение кожи вокруг ранки, кровоизлияния и геморрагические пузыри, а также лимфангит и болезненность лимфатических узлов в области укуса. В некоторых случаях, особенно при укусах гадюк и гремучих змей, может наблюдаться некроз тканей», — дополнил Александр Саутенко.

Системные проявления, возникающие при гемотоксическом действии яда (например, у гадюк и щитомордников), включают головокружение и слабость, тошноту и рвоту, повышение температуры до 38–39°C, геморрагический синдром с кровоточивостью десен и носовыми кровотечениями, гематурию (кровь в моче), тахикардию, а также почечную недостаточность, которая может развиться на вторые — третьи сутки.

«В больнице при укусе змей показаны введение поливалентной антитоксической сыворотки, проведение инфузионной терапии, мониторинг жизненно важных функций, а при развитии анафилаксии — адреналин, антигистаминные, глюкокортикостероиды, при нейротоксическом действии яда может потребоваться ИВЛ, обязательна профилактика столбняка. Именно поэтому сразу после укуса важно либо вызвать скорую помощь, либо самостоятельно поехать в больницу», — заключил доктор.