Онищенко объяснил вспышку инфекции среди скота в Новосибирской области

Онищенко связал вспышку болезней скота в РФ с запретом на проверки бизнеса
Александр Кряжев/РИА Новости

Резкий рост распространения инфекционных заболеваний скота в Новосибирской области – это следствие действующего в России запрета на проверку бизнеса контролирующими органами, считает зампрезидента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. В результате сегодня в регионе происходит практически «поголовное уничтожение скота», заявил он в пресс-центре НСН.

«Рост числа заболевших я объясняю введенными запретами для контролирующих организаций — ветеринаров, санитарных врачей. Им никуда нельзя ходить, ничего нельзя проверять, надо дать возможность бизнесу, — возмутился врач. – А бизнес что? Он у нас пока неграмотный».

Он добавил, что планы выделить денежную компенсацию в 300 млн рублей могут ни к чему не привести, так как, вероятнее всего, этих средств не хватит. Сейчас происходит практически поголовное уничтожение скота, подчеркнул Онищенко. Это сильно ударит по производству и, как минимум, точно исключит «обилие мяса» в регионе, заключил он.

Напомним, в Новосибирской области ввели режим ЧС и жесткие ветеринарные ограничения для сдерживания распространения опасных инфекций среди животных. Губернатор Андрей Травников назвал массовое изъятие и убой скота в регионе вынужденной мерой, в Россельхознадзоре заявили о нетипичном течении болезни и рисках ее распространения. Известно, что власти на данный момент выделили около 200 млн рублей на компенсации. Как ситуацию комментируют в Кремле и что о ней говорят представители властей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее причиной распространения заболеваний скота в Новосибирской области назвали халатность.

 
