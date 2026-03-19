Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Европейского союза, сообщил РИА Новости, что выехал из Европы и пытается добраться до Москвы.

«Сейчас я нахожусь в дружественной России стране, пытаюсь добраться до Москвы», — сказал он.

До этого Боке обратился к президенту с просьбой обеспечить безопасность его близких и дать возможность продолжать работу. Он утверждал, что во Франции невозможно свободно выражать свою позицию, а за это, по его словам, могут наказать без суда и соблюдения прав.

Журналист заявил, что после введения санкций оказался в тяжелой ситуации, которая угрожает ему и его семье. Он также выразил недовольство тем, что не получал уведомлений и не имел возможности защитить себя, считая, что его права нарушены. По его словам, санкции затронули и его близких, которым поступают угрозы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Боке является гражданином России, поэтому может приехать в страну, где ему ничего не будет угрожать.

Ранее Сергей Лавров обвинил власти Франции в отречении от заветов де Голля.