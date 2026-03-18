Песков: журналист Боке как гражданин может приехать в Россию, угроз ему не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение французского журналиста Адриана Боке, который просил Владимира Путина помочь защитить его семью.

По словам Пескова, ему неизвестно, поступало ли официальное обращение — он видел сообщения об этом только в СМИ. Представитель Кремля добавил, что Боке является гражданином России и может приехать в страну, где ему ничего не будет угрожать. Также он заявил, что не до конца понимает, о какой именно помощи идет речь, и предположил, что ситуация прояснится в ближайшее время.

Боке обратился к президенту с просьбой обеспечить безопасность его близких и дать возможность продолжать работу. Он утверждал, что во Франции невозможно свободно выражать свою позицию, а за это, по его словам, могут наказать без суда и соблюдения прав.

Журналист заявил, что после введения санкций оказался в тяжелой ситуации, которая угрожает ему и его семье. Он также выразил недовольство тем, что не получал уведомлений и не имел возможности защитить себя, считая, что его права нарушены.

По его словам, санкции затронули и его близких, которым поступают угрозы.

16 марта Евросоюз включил Боке и британского журналиста Грэма Филлипса в санкционный список за освещение событий в Донбассе.

Адриан Боке получил российское гражданство в 2023 году. Ранее он служил во французской армии, работал в Донецке как военный эксперт и занимается волонтерской деятельностью.

Ранее Сергей Лавров обвинил власти Франции в отречении от заветов де Голля.