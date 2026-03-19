Стало известно, какие блогеры могут верифицировать каналы в Max

Роскомнадзор: авторы с 10 тыс. подписчиков могут верифицировать каналы в Max

Блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков смогут верифицировать свои каналы в Max. Об этом ТАСС рассказали в Роскомнадзоре.

«Владельцы каналов в мессенджере Max, чья аудитория превышает 10 тыс. подписчиков, теперь могут верифицировать свой канал с помощью специальной отметки А+», — отметили в ведомстве.

Процедуру верификации интегрировали с порталом «Госуслуги». Она проходит в два этапа. На первом этапе владельцу канала нужно подать заявку на включение в перечень Роскомнадзора, после этого заявлению присвоят уникальный десятизначный номер.

Далее для получения отметки предусмотрен чат-бот «Метка А+» внутри мессенджера, который доступен по прямой ссылке или через внутренний поиск. В боте пользователю необходимо выбрать канал из числа тех, которыми он управляет, и ввести номер заявки, полученный на «Госуслугах».

После проверки данных и подтверждения регистрации со стороны Роскомнадзора на странице канала появится соответствующая маркировка «А+».

Ранее национальный мессенджер Max получил новый статус.