В регионах России разработали проекты развития территорий и повышения качества жизни

Проектные инициативы по цифровизации городской среды, развитию туризма, инфраструктуры и поддержке семей разработаны в регионах России по итогам обучения управленческих команд в мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Уточняется, что инициативы подготовили 72 участника — главы муниципалитетов и их команды из 16 субъектов России — в рамках второго потока образовательной программы «Школа муниципальных команд».

Обучение продолжалось с октября 2025 года и включало три модуля: искусственный интеллект и цифровые решения, креативную экономику и развитие экспортного потенциала территорий. Работа была выстроена вокруг практических задач муниципалитетов.

«Важно, что работа не заканчивается в стенах «Сенежа»: проекты, которые представили участники второго потока, уже встроены в стратегию развития муниципалитетов, будут дальше сопровождаться экспертами и тиражироваться в другие регионы», — отметил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

Ключевым этапом программы стала защита проектов, над которыми команды работали совместно с экспертами на протяжении полугода.

«В ходе программы участники преобразовали свои идеи в управленческие решения — с полной дорожной картой реализации и ответственными исполнителями. Реализация этих проектов станет драйвером позитивных изменений: они не просто повысят качество жизни людей, а зададут новые стандарты муниципального управления», — подчеркнул глава платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

В свою очередь, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева добавила, что после обучения управленцы вместе со своими командами уезжают в муниципалитеты не просто с идеями, а с готовыми решениями.

Среди представленных инициатив — проекты по поддержке материнства и детства в Московской области, внедрение раздельного сбора отходов в Татарстане, создание систем полива в Крыму, архитектурная подсветка в Ярославской области.

Также команды разработали решения по развитию инфраструктуры для маломерных судов в Ненецком автономном округе, созданию цифровой платформы управления городской средой в Чебоксарах и развитию туристических и спортивных инициатив в регионах.

После защиты проектов участники продолжат работу с трекерами — специалистами по проектному управлению, которые будут сопровождать реализацию инициатив и помогать устранять организационные барьеры.