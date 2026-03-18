Врач назвал главные признаки аллергии

Терапевт Кондрахин: на аллергию указывают зуд и затрудненное дыхание
На аллергию могут указывать слезотечение, затрудненное дыхание, зуд и ряд других характерных симптомов. Об этом RT рассказал врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если мы видим зуд, слезотечение, опухает нос, тяжело дышать и так далее, то лучше, конечно, этот вопрос поставить на контроль. Самое безобидное — нос чешется и глаза слезятся, а самое обидное, когда возникает бронхиальная астма», — предупредил специалист.

По его словам, аллергены активно распространяются в воздухе и летают «от континента к континенту» из-за массовых теплых потоков воздуха.

Одним из первых цветущий растений становится амброзия. Она начинает распускаться в феврале в Турции, а со временем может попасть и в Россию. В начале весны также начинают цвести ольха, береза, полынь и многие другие растения, пыльца которых является аллергеном.

Терапевт подчеркнул, что при любом отклонении здоровья от нормы важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

До этого стало известно, что российские ученые создали первую в стране нейросетевую модель, способную прогнозировать пики сезонной аллергии и заранее рассчитывать потребность в антигистаминных препаратах. Над проектом работали специалисты Пермского Политеха совместно с коллегами из НИУ ВШЭ и Пермской государственной фармацевтической академией.

Ранее врач назвала растения, которые вызывает аллергию в марте.

 
