Пропавшего три дня назад подростка из Петербурга нашли расчлененным

Фонтанка: в Петербурге нашли расчлененное тело подростка
Молодого человека, пропавшего в Пушкино несколько дней назад, обнаружили мертвым. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, три дня назад юноша перестал выходить на связь после того, как вышел из дома. Его нашли только сегодня утром. Известно, что его тело нашли недалеко от ж/д станции Кондакопшино.

«Под подозрением – 16-летний знакомый убитого. Вероятный мотив – ревность», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «112», все произошло из-за девушки. Младший участник конфликта якобы напал на оппонента с ножом и несколько раз ударил, после чего тот скончался.

Затем, чтобы никто не узнал о произошедшем, молодой человек закопал труп. Предполагается, что школьник отсек сопернику части ног и рук. Предварительно, агрессор сам привел сотрудников правоохранительных органов к месту.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красногорске стриптизер расчленил сожительницу и покончил с собой.

 
