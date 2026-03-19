Авиационные власти Ирака продлили закрытие воздушного пространства страны

Воздушное пространство Ирака будет закрыто минимум до воскресенья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад».

По информации собеседника агентства, воздушное пространство Ирака будет закрыто до 09:00 часов (12:00 часов мск) воскресенья, 22 марта.

Отмечается, что воздушное пространство Ирака было закрыто 28 февраля. Также небо закрыли Иран, Кувейт и Бахрейн, частично открывает небо для полетов Катар.

8 марта министерство транспорта РФ сообщало, что российские авиакомпании пока не планируют возобновлять рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Сирия продлила ограничения в воздушном пространстве на сутки.