Сирия продлила ограничения в воздушном пространстве на сутки

Авиационные власти Сирии продлили ограничения полетов в воздушном пространстве страны еще на одни сутки до вечера 20 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», которая отвечает за авиационный трафик над страной.

«Полеты в воздушном пространстве ограничены до 21:00 по всемирному времени пятницы, 20 марта (00:00 мск субботы, 21 марта)», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, до этого же времени останется закрытым остальное воздушное пространство Сирии — для всех прибывающих, отбывающих и следующих транзитом в третьи страны самолетов. На это время не будет работать международный аэропорт в Дамаске.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Ирак также продлевал закрытие своего воздушного пространства.