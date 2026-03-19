Россиянам объяснили, уничтожает ли заморозка витамины в продуктах

Мнение о том, что из-за заморозки в продуктах теряются все полезные свойства, является мифом. Об этом NEWS.ru заявила дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова.

По ее словам, напротив, замороженная продукция сохраняет больше витаминов, чем свежая, что подтверждается научными данными. Она пояснила, что это связано с тем, что овощи и фрукты для заморозки собирают на пике зрелости и обрабатывают в течение нескольких часов. При этом свежие могут проводить несколько дней или недель на складах и в фурах, в процессе чего теряют витамины.

Эксперт добавила, что большую роль в этом играет технология шоковой заморозки.

«При шоковой заморозке потери витаминов у продуктов минимальны. Да, при бланшировании — кратковременной обработке паром — часть витамина С уходит, но основные нутриенты — железо, магний, клетчатка, бета-каротин — остаются. Важен и способ разморозки. Чтобы сохранить пользу, не бросайте продукты в горячую воду. Лучший вариант — медленное оттаивание в холодильнике», — заключила Попова.

Ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко до этого рассказал «Газете.Ru», что хранить продукты в пакетах в морозилке опасно, так как частички пластика могут мигрировать в еду.

