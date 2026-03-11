Россиян предупредили об опасности хранения продуктов в пакетах в морозилке

Хранить продукты в пакетах в морозилке опасно, так как частички пластика могут мигрировать в еду, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Главная причина, по которой пластиковые пакеты так часто применяют для хранения продуктов в морозилке, — это экономия места, универсальность и низкая стоимость. Но у такого удобного способа хранения есть три группы рисков: физические, кулинарные и химические.

«Если говорить про физические риски, то важно понимать, что обычные полиэтиленовые пакеты при сильном охлаждении теряют эластичность и становятся хрупкими. Поэтому еда в таких пакетах может просто рассыпаться по морозильной камере или пропитаться запахом морозилки. Специальные пакеты маркируются звездочкой, имеют более плотную структуру и рвутся гораздо реже. Кулинарные риски — обезвоживание пищи, потеря вкуса, аромата и текстуры. Пластик не может полностью изолировать продукт от воздуха, даже через микроскопические поры влага из продукта испаряется, а на его поверхности кристаллизуется лед. Этот процесс в обычных пакетах происходит довольно быстро — в течение двух недель. В специальном пакете продукты можно хранить до 6 месяцев», — рассказал доктор.

Химические риски связаны с переходом частиц микропластика в продукты питания.

«Химические миграции из упаковки в продукты происходят даже при низких температурах. Это значит, что частички пластика попадают в еду, и чем дольше хранение, тем больше пластика может перейти в продукт. Исследования показали: микропластик может нарушать регуляцию сахара в крови, способствовать накоплению жира, вызывать воспаление и проблемы с пищеварением. Однако паниковать пока не стоит: прямых доказательств вреда для человека еще нет. Большинство данных о токсичности получены в лабораториях на культурах клеток или в экспериментах на животных», — заключил доктор.

По словам врача, для безопасного и удобного хранения продуктов необходимо использовать специальные полиэтиленовые пакеты с маркировкой. Хранить продукты рекомендуется не более полугода.

