Диетолог назвала продукты, которые поднимут энергию весной

В весенний рацион важно включать раннюю зелень, цитрусовые и некоторые овощи. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По ее словам, в этот период люди часто сталкиваются со снижением уровня энергии. Это может происходить на фоне легкого дефицита витамина D, железа, витаминов группы B и магния, поэтому стоит потреблять определенные продукты. В том числе, раннюю зелень — шпинат, рукколу, зеленый лук.

«Это хороший источник фолатов, витамина C и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и обмен веществ. Редис и редька стимулируют пищеварение, дают витамин C и клетчатку, но людям с заболеваниями ЖКТ их лучше есть умеренно», - пояснила Кованова.

Диетолог также порекомендовала есть капусту, в которой содержатся витамин С, клетчатка, витамин К.

Врач-терапевт Максим Лавров до этого говорил, что нестабильная погода весной превращает города в инкубаторы для респираторных инфекций, в том числе вируса гриппа и аденовирусов. Иммунитет в этот период ослаблен не столько холодом, сколько температурным стрессом и пересушенным воздухом в квартирах, который буквально уничтожает защитный слой слизистых оболочек. Поэтому увлажнитель воздуха сейчас важнее витаминов, подчеркнул врач.

