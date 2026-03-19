Россиянам дали советы, которые помогут взбодрить организм после зимней спячки

Весной важно пройти медицинский осмотр, чтобы взбодрить организм после зимней спячки. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

По ее словам, переходный период всегда является стрессом для организма, поскольку после зимы он устает на фоне борьбы с холодом и вирусами. Кроме того, на состоянии может отражаться дефицит витамина D из-за отсутствия солнца. Весной при этом начинаются перепады давления и смена погоды, что создает дополнительную нагрузку.

«Если за этот зимний сезон вы два-три раза переболели вирусной инфекцией или тяжело перенесли грипп, если сильно набрали вес или, наоборот, беспричинно потеряли его — это повод обратиться к врачу. Весна — это период, когда стоит пойти и сделать техническое обслуживание своему организму. Посмотреть на него повнимательнее, послушать, что он хочет», — подчеркнула Чиркова.

Врач также посоветовала метеочувствительным и склонным к перепадам давления людям особенно внимательно отнестись к своему состоянию в это нестабильное время года.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что в весенний рацион важно включать раннюю зелень, цитрусовые и некоторые овощи. По ее словам, в этот период люди часто сталкиваются со снижением уровня энергии. Это может происходить на фоне легкого дефицита витамина D, железа, витаминов группы B и магния, поэтому стоит потреблять определенные продукты.

