Экс-глава минстроя Северной Осетии арестован по делу стадиона «Спартак»

РИА Новости: экс-глава минстроя Северной Осетии отправлен в СИЗО на 2 месяца

Бывшего главу минстроя Северной Осетии Константина Моргоева арестовали на два месяца — до 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Моргоева задержали по уголовному делу о реконструкции стадиона «Спартак» и подозревают в превышении полномочий.

В 2022 году управление капстроительства Северной Осетии заключило контракт с подрядчиком на реконструкцию стадиона на 458 млн рублей. Позже сумма выросла до 671 млн, а подрядчик нанял субподрядчиков.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносили, хотя закон этого не позволял. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий и подала в арбитраж иск о признании контракта недействительным. В феврале суд встал на сторону надзорного ведомства.

Константин Моргоев руководил минстроем Северной Осетии с 2022 года, а в июле 2023-го уволился по собственному желанию, став советником главы республики Сергея Меняйло.

Ранее главе минтруда Северной Осетии дали условный срок за превышение полномочий.