Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Екатеринбурге мошенники довели пенсионерку до самоубийства

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Екатеринбурга свела счеты с жизнью после того, как пообщалась с мошенниками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Решетникова, ему предшествовало длительное общение пенсионерки с аферистами. Изначально ее запугали и потребовали отдать им деньги.
Следуя их инструкциям, пожилая женщина отправила на указанные реквизиты более миллиона рублей.

Позже мошенники заявили, что эти средства она перевела на нужды Вооруженных сил Украины, поэтому ее могут привлечь к ответственности.

Поверив в это, пенсионерка покончила с собой. На месте обнаружили предсмертную записку, в которой она рассказала о произошедшем.

«Когда силовики прибыли на место происшествия, мошенники еще продолжали писать мертвой женщине», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты проводят судмерэкспертизу, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в двух российских городах пресекли деятельность мошеннических кол-центров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
