В Екатеринбурге мошенники довели пенсионерку до самоубийства

Жительница Екатеринбурга свела счеты с жизнью после того, как пообщалась с мошенниками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Решетникова, ему предшествовало длительное общение пенсионерки с аферистами. Изначально ее запугали и потребовали отдать им деньги.

Следуя их инструкциям, пожилая женщина отправила на указанные реквизиты более миллиона рублей.

Позже мошенники заявили, что эти средства она перевела на нужды Вооруженных сил Украины, поэтому ее могут привлечь к ответственности.

Поверив в это, пенсионерка покончила с собой. На месте обнаружили предсмертную записку, в которой она рассказала о произошедшем.

«Когда силовики прибыли на место происшествия, мошенники еще продолжали писать мертвой женщине», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты проводят судмерэкспертизу, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.



